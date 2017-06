Liedekerke maakt zich op voor 47ste Liedekerkse Pijl

In Liedekerke wordt vanmiddag al voor de 47-ste keer de Liedekerse Pijl gereden.

Dit jaar werd de wedstrijd omgedoopt naar een internationale interclubwedstrijd die is voorbehouden voor elites zonder contract en beloften. Met succes want maar liefst 25 ploegen schreven zich in voor deze sportieve hoogdag.

Op het programma staan 10 ronden van 15,3 km. Vertek (13u30) en aankomst (17u30) zijn voorzien aan het KTA in de Affligemsestraat. De organisatie hoopt trouwens volgend jaar samen met buurgemeente Denderleeuw het BK voor nieuwelingen te kunnen organiseren.