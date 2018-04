Londerzeel klaar voor degradatieduel tegen Pepingen-Halle

Met nog 4 wedstrijden te spelen wil Londerzeel zo snel mogelijk mathematisch zeker zijn van het behoud en dat na een bewogen seizoen. Twee weken geleden ontsloeg de club nog trainer Tim Scheers. Matthias Van Steenberghe nam het roer over voor de rest van het seizoen. “Ik ga ervan uit dat Pepingen-Halle er volle bak voor wilt gaan. Die hebben ook hun punten nodig, wij ook. Dat is cruciaal. We moeten dus echt scherp aan de match beginnen, willen winnen en duels winnen.” “De kloof is volgens mij momenteel nog groot genoeg met Pepingen-Halle en Torhout”, zegt Sander Van Eyck van SK Londerzeel. “Het enige gevaar is dat als we die twee wedstrijden, nu tegen Halle en volgende week tegen Torhout. Als we daar geen goede beurt maken, kan het nog heel warm worden. Maar ik denk dat als we zondag onze plicht doen, zoals het hoort, de strijd moet gestreden zijn voor de wedstrijd in Torhout.”

Een voorbeschouwing van deze wedstrijd zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.