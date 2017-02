Londerzeelnaar loopt marathon op Antarctica voor MS

Enkele Nieuwsneuzen van 't Schoolhuis in Opwijk liepen deze week samen met Gertjan Verdickt. Een man met een plan want de Londerzeelnaar wil ten voordele van mensen met de spierziekte MS op 24 november een marathon lopen op Antarctica. “Ik ben met iets bezig om mensen te laten zien dat MS een ziekte is waar weinig over geweten is, waar mensen elke dag lijden. Ik ga maar vier uur afzien, de mensen waar ik het voor doe, zijn met een veel grotere uitdaging bezig. Gertjan heeft ook de organisatie Run for MS opgericht. Het geld dat hij daarmee inzamelt, gaat rechtsstreeks naar het goede doel. “Ik zit momenteel aan 10.000 euro. Mensen kunnen altijd doneren via runforms.be of naar enkele van mijn evenementen komen, want ik organiseer ook evenementen om geld in te zamelen. Maar een totaalbedrag is moeilijk te zeggen. Liefst zo veel mogelijk.”

Meer info vind je op www.runforms.be. Een reportage over Gertjan Verdickt en z’n grootste plan zie je zondagavond vanaf 19u in RINGtv Sport.