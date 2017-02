Lotto-Soudal trekt resoluut de kaart van Vilvoordenaar Jürgen Roelandts

De winter is vlekkeloos verlopen voor Jürgen Roelandts. Hij heeft hard getraind en bleef gespaard van blessures. “Samen met Tiesj Benoot ben ik de kopman. We staan allebei op een hoog niveau. En we kunnen complementair zijn als we in de finale zitten. Tiesj is iemand die nog een aanval kan plaatsen en ik kan rekenen op mijn sprint”, vertelt ons Jürgen Roelandts.

Er is aardig wat concurrentie maar de weersomstandigheden spelen in het voordeel van Jürgen. “Ik kan goed tegen de regen en de kou, dat maakt de koers offensiever en harder”, aldus Roelandts die er intussen luidop van droomt om eens een klassieker op zijn naam te kunnen schrijven. Meer hierover vrijdag in het nieuws op RINGtv.