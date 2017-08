Maarten Carremans Belgisch kampioen open water (10 km) bij 18-19 jarige

Maarten Carremans uit Sint-Pieters-Leeuw is Belgisch kampioen open water geworden bij 18-19 jarigen. Hij legde de 10 km vorig weekend af in 2 uur 20 minuten en 21 seconden.

Het kampioenschap vond vorig weekend plaats in het domein Hazewinkel in Willebroek. In zijn leeftijdscategorie waren er wel slechts 2 deelnemers. Maar toch blijft het een straffe prestatie. De Waterleeuwen uit Sint-Pieters-Leeuw sleepten trouwens nog meer medailles in de wacht. Zo behaalde Lore Meerpoel een zilveren medaille (7.500 m 16-17 jarigen) en Elias Huygh een bronzen medaille (7.500 m vrije slag 16-17 jarigen).