Machelen-Diegem pakt titel met champagnebasketbal

Enkele jaren geleden verliet Machelen-Diegem vrijwillig de landelijke reeksen van het basketbal om vanuit 3de provinciale aan de weg terug te timmeren. En dat gaat behoorlijk snel. Als het vandaag wint van directe achtervolger Bertem, is het kampioen in 2de provinciale. Machelen-Diegem zet meteen de toon. Via sterkhouders Ferreira-Brigham en Vujovic staat het 12-0.

Het duurt acht minuten voor Bertem op het scorebord geraakt. De vogel lijkt dan al gaan vliegen voor de bezoekers. Machelen-Diegem demonstreert. 17-6 na het eerste kwart. Champagnebasketbal, dat is wat de thuisploeg serveert. Na een schitterende pass kan Buelens er 21-8 van maken.

Een kunstje dat Machelen-Diegem even later overdoet. Ferreira-Brigham tot bij Buelens. Het staat 29-11. Maar de grootste kracht van Machelen-Diegem is de verdediging. Die staat al een heel seizoen als een huis. Directe achtervolger Bertem heeft bijna 300 punten meer tegen. Gemiddeld slikt de leider amper 45 punten per wedstrijd.

Ook na de rust is Machelen-Diegem duidelijk de betere ploeg. Bertem kan geen vuist maken. Machelen-Diegem won 20 van z'n 21 wedstrijden in de competitie. Vandaag wil het overwinning nummer 21. 46-31 na het derde kwart.

In het laatste kwart verwent de thuisploeg de supporters nog wat meer. De kloof wordt zelfs meer dan 30 punten. Goede pass naar De Backer, die niet twijfelt. Machelen-Diegem is heer en meester in 2de provinciale van het basketbal. Het pakt oververdiend de titel.