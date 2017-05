Machelse supportersclub viert titel RSC Anderlecht

RSC Anderlecht is kampioen. Paars-wit won donderdagavond met 1-3 op Charleroi en pakt zo op de voorlaatste speeldag zijn 34ste titel. De supportersclub van Machelen is met 140 leden één van de grootste uit onze regio. Met een volle bus vertrokken ze om 18u30 aan sporthal Bosveld in Machelen richting Charleroi.

Na afloop zakten ze nog af voor een supportersfeest in het Constant Vanden Stockstadion in Anderlecht maar ook in Machelen werd er tot de vroege uren gefeest. Een verslag straks in het nieuws op RINGtv. (foto's RINGtv/Bruzz)