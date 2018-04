Marc uit Roosdaal loopt zes grootste marathons van de wereld

Marc Vael begon in 2001 met lopen om in 2003 aan zijn eerste marathon deel te nemen, die van New York. Daarna volgden: Boston, Chicago, Berlijn, Tokyo en Londen. De Roosdaalnaar mag zich nu een ‘Six Star Finisher’ noemen. Daar hoort een speciale medaille bij. “Momenteel zijn er zo’n 4500 amateurs wereldwijd in het bezit van zo’n medaille, waaronder ongeveer 100 Belgen”, zegt Marc trots. Sinds 2003 liep hij in totaal 17 marathons. Nooit gaf hij op.