Marijn Verbruggen uit Kapelle-op-den-Bos is 1ste bondscoach skaten

Marijn Verbruggen legt de lat meteen hoog. Hij wil in 2020 Belgische skaters zien schitteren op de Olympische Spelen in Tokio. Verbruggen is zelf al van zijn dertiende een verwoede skater en is een bekende naam in het wereldje. Toch weet ook hij nu nog niet wie de beste skaters van het land zijn. Tot nu toe zijn er nog geen officiële wedstrijden, maar daar brengt Verbruggen verandering in.

Komend weekend organiseert hij het eerste Belgische kampioenschap in Aalst. Voor de deelnemers en deelneemsters komt het er daar op aan om in één à twee minuten te tonen wat ze in huis hebben.

We volgden Marijn Verbruggen in de zomer van 2016 al eens tijdens een skate-initiatie in Asse. Herbekijk hier de reportage: