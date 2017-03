Melsbroek klimt naar de leiding in 2de prov. B na winst tegen Wambeek

Wambeek is niet langer leider in de 2 de provinciale B van het voetbal. Het verloor op eigen veld met 0-1 van achtervolger Melsbroek.

Het was Dewals die op het half uur Melsbroek op voorsprong bracht. In de tweede helft leek het even of Wambacq de bordjes in evenwicht kon brengen. Maar het doelpunt werd afgekeurd waardoor Melsbroek uiteindelijk won met 0-1.

Melsbroek leidt nu met 53 punten en heeft bovendien 2 wedstrijden minder gespeeld. Wambeek volgt op 2 punten. Melsbroek heeft zijn titelambities al openlijk durven uitspreken. Met deze overwinning tegen Wambeek werden die ambities ook kracht bijgezet. Een uitgebreid wedstrijdverslag krijg je zo meteen in RINGtv-Sport.