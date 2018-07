Muyters wil WK wielrennen in 2021 door de regio

Vlaanderen is vast van plan om het WK wielrennen in 2021 binnen te halen. Als dat lukt, dan zal de wegrit de renners onder meer door Londerzeel, Grimbergen en Zaventem loodsen.

De Vlaamse overheid stelt over 14 dagen haar kandidatuur als locatie voor het WK wielrennen in 2021 voor aan de UCI. In dat jaar viert het WK z’n honderdste verjaardag. Als Vlaanderen het WK binnenhaalt, zal de race om de regenboogtrui bij de vrouwen en mannen op 25 en 26 september door de regio trekken. De wegrit zou de renners namelijk van Antwerpen over Mechelen, langs Londerzeel, Grimbergen en Zaventem naar Leuven brengen. Ook de Zuidrand zou op het parcours liggen.

Meer hierover vanavond in het nieuws op RINGtv.