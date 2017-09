Niels Bruynsseels wint opnieuw Stephex Masters in Wolvertem

Amper 9 van de 48 startende combinaties waren foutloos in de basisronde. Zij vochten nadien in de barrages om de zege. Drie ruiters bleven ook daarin foutloos. Bruynseels was de snelste van de drie en won voor de tweede keer op rij in Wolvertem. "Dit is fantastich. Twee keer op rij hier winnen, dat is een droom. Ik woon op een kwartier van Wolvertem, mijn stal is ook vlakbij. De steun van het massaal opgekomen publiek de afgelopen dagen was ook enorm. Ik wou hier echt winnen vandaag," aldus Bruynseels.

Stephex Masters wordt in de paardenwereld geroemd als één van de mooiste en best georganiseerde wedstrijden ter wereld. Getuige daarvan het indrukwekkende deelnemersveld met 15 ruiters uit de wereldtop-20. (foto archief RINGtv)