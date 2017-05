Niet Halle-Gooik, maar Hasselt wint Futsalbeker

Halle-Gooik klimt wel op voorsprong via Dujacquier, maar iets over halfweg de eerste helft hangt Galan de bordjes gelijk. Met de rust in zicht komt Hasselt voor het eerst op voorsprong. Jarque omspeelt Zaramello en legt de 2-1 in het doel.

Na rust start Halle-Gooik verschroeiend. Het belegert het doel van Hasselt en uit de vele kansen tikt Leitao de gelijkmaker binnen. Na rood voor Texeira moet Halle-Gooik vijf minuten met vier verder. Hasselt komt via een strafschop van Jarque opnieuw op voorsprong. Maar een minuut later staat het 3-3. Leitao met zijn tweede van de namiddag.

In de verleningen is het Halle-Gooik dat de beste start neemt, maar na (discutabel) handspel van Bissoni krijgt Hasselt opnieuw een strafschop. Jarque zet alweer feilloos om. 4-3.

Even later mag Jarque vanaf de stip zijn hattrick vervolledigen na een fout van Leo. In het slot zet Halle-Gooik nog alles op alles, maar verder dan de aansluitingstreffer van Bissoni komt het niet. De beker gaat naar Limburg.

Het volledige wedstrijdverslag en reacties krijg je dinsdag in het nieuws van RINGtv.