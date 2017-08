Noor Vidts uit Vilvoorde treedt in voetsporen van Nafi Thiam

Noor Vidts uit Vilvoorde is goed op weg om in de voetsporen van Nafi Thiam te treden en internationaal naam en faam te maken in de zevenkamp. Noor is 21 en werd vorige maand vijfde op het EK voor beloften in Polen. En nu vrijdag vertrekt ze naar de Universiade in Taiwan, zeg maar de Olympische Spelen voor studenten.