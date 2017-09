Offroad Run in Roosdaal

In Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek bij Roosdaal wordt vandaag de zeventiende editie van de Offroad Run gelopen. De deelnemers ontdekken al lopend tussen de velden de Zepposmolen, het Neigembos en de kastelen in de streek.

De Offroad Run is intussen een begrip geworden in het trailcircuit. De deelnemers kunnen in Lombeek kiezen tussen afstanden van 5 tot 26 kilometer, en dat langs prachtige holle wegen. Op de startlijst prijken een aantal grote namen, onder wie Bruno Clerbout, triatleet uit Kapelle-op-den-Bos, Ali Hamdi uit Grimbergen en de beloftevolle trailrunners Aaron-Levi Herregodts en Steven Pauwels.

Een verslag van de Offroad Run krijg je vanavond in RINGtv Sport vanaf 19u30.