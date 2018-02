Olympic Essenbeek Halle gaat voor podium op EK veldlopen voor clubs

Zondag vindt in het Portugese Mira het Europees kampioenschap veldlopen voor clubs plaats. 26 landen nemen deel. Elk land vaardigt één club af: de club die nationaal kampioen is. Voor ons land is dat Olympic Essenbeek Halle. Olympic wil zondag geen figurantenrol spelen. Dat bleek op de persconferentie.

Jean-Pierre De Staercke, voorzitter Olympic Essenbeek Halle, is trots: “We nemen deel aan de Champions League van de clubs in het veldlopen. Je kan je daar enkel voor kwalificeren als je Belgisch kampioen bent voor clubs.”

Olympic Essenbeek Halle werd vorig jaar in Wachtebeke Belgisch kampioen. Zes atleten van Olympic komen aan de start. Er gaan ook twee reservelopers mee.

Tim Moriau, coach van Olympic Essenbeek Halle: “De beste 4 atleten per ploeg tellen en dan wordt een ranking opgemaakt. De beste club in de breedte win het EK voor clubs."

Speerpunt van het team van Moriau wordt Isaac Kimeli die in vorm is. “Het is een zuiders parcours: weinig modder en dus snel. Dat is Isaac op het lijf geschreven. Thomas De Bock, Robin Hendrix en Simon Debognies ga ik de opdracht geven om in groep te lopen met het idee om elkaar voort te stuwen. Het individueel resultaat telt niet, het gaat het er echt om om 4 atleten zo snel mogelijk over de finish te krijgen,” aldus Moriau.

Veel zal zondag afhangen van Simon Debognies en Robin Hendrix, een revelatie dit seizoen. Zij hebben het nadeel dat ze net examens achter de rug hebben

“Podium? Dat kan. Er zijn 2 sterke landen: Spanje en Turkije. Wij zijn de derde kandidaat op een medaille,” weet Isaac Kimeli