Ontgoocheling én verrassing op BK Atletiek

Het BK Atletiek Indoor is op een ontgoocheling uitgedraaid voor hordeloopster Dorien Van Diest. Ze mikte op goud, maar raakte zelfs niet op het podium. Dat laatste lukte de Vilvoordse Noor Vidts wel. Zij liep in een persoonlijk record naar brons.

Onze regio maakte op het BK Atletiek Indoor in Gent kans op enkele medailles. Vooral in de damescategorieën.

De 23-jarige hordeloopster Dorien Van Diest uit Sint-Pieters-Leeuw was er één van, maar zij kon geen medaille bemachtigen op de 60 meter horden. Zowel in de reeksen als in de finale kreeg ze het juiste ritme niet te pakken. Ze eindigde zesde. Olympisch kampioene Nafi Thiam pakte goud. De Vilvoordse Noor Vidts stond wel op het podium. Zij behaalde het brons met een persoonlijk record.

Op de 200 meter bij de dames kon Kentja Schets niet voor de verrassing zorgen. Na een persoonlijk record in de reeksen was ze in de finale niet opgewassen tegen haar concurrentes. Ze finishte laatste maar verlaat met opgeheven hoofd het Belgisch Kampioenschap.