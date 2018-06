Opnieuw topprestatie van triatleet Koen Lintermans

Twee weken geleden kwam Koen Lintermans uit Halle als eerste over de finish in zijn leeftijdscategorie 35-39 jaar op de Ironman in Barcelona. Gisteren deed hij dat sterk nummer nog eens over in het Duitse Kraichgau. Lintermans, die deel uitmaakt van MTB Team 8S, is duidelijk in bloedvorm en steek z’n ambities niet onder stoelen of banken. “Ik neem nu een korte break, maar rust is natuurlijk relatief”, zegt Koen Lintermans. “Ik doe nog een 1/2 triatlon einde juli in Praag. Daarna ga ik op 2 september naar het WK halve triatlon in Zuid-Afrika. Na winst in Duitsland en Spanje, twee toplanden in het triatlon, denk ik dat ik mij niet meer kan wegsteken en dat ik vol voor de wereldtitel moet gaan. Ik sta trouwens ook op de eerste plaats op de wereldranglijst in mijn categorie van Ironman na de winst van gisteren.”