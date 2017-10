Opwijk maatje te groot voor Merchtem

Het was de eerste derby tussen Opwijk en Merchtem, aangezien de Merchtemse Eagles vorig seizoen promoveerden. Beide ploegen begonnen gretig aan de wedstrijd, maar in het tweede kwart kon Opwijk afstand nemen. Ruststand: 27-36. De thuisploeg geloofde er nog in en kreeg steun van het publiek. Opwijk schakeldr in het derde kwart nog een versnelling hoger en pakte de defensie anders aan. Met resultaat, Merchtem geraakte nog moeilijk door de verdediging. Bij de start van het 4e kwart was het 41-65, een kloof van 20 punten die Merchtem niet meer kon dichten. Eindstand: 53-80. Coach Jan Snoeck van Merchtem stelde vast dat Opwijk een maat te groot was vanavond, maar zij staan met andere ambities in de competitie. Merchtem wil als nieuwkomer tonen dat ze thuishoren in 1e provinciale en Opwijk is met 5 op 5 titelkandidaat.