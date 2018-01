Opwijk wint felbevochten derby tegen Merchtem

Opwijk stond - samen met Aarschot – voor dit weekend aan de leiding. Opwijk won 14 keer en verloor 3 keer. Gisterenavond kwamen de Merchtem Eagels over de vloer. Zij stonden twee na laatste. En toch was het geen wandelingetje in het park voor Opwijk. Merchtem sloot het eerste kwart af met een 10-15 voorsprong. Dankzij een reeks vrijworpen was het de thuisploeg die de rust inging met een 28-24 voorsprong. In de tweede helft herpakte Opwijk zich. De thuisploeg verhoogde het tempo. Maar Merchtem gaf zich niet zomaar gewonnen. Na een paar erg spannende slotminuten trok Opwijk dan toch het laken naar zich toe: 49-42.

Een verslag van de wedstrijd zie je vanavond vanaf 19u30 op RINGtv Sport.