Oud-wielrenner Jean Bogaerts (92) uit Vilvoorde overleden

Oud-wielrenner Jean Bogaerts uit Vilvoorde is overleden. Hij was 92. Dat meldt Sporza.

Bogaerts was de renner die de eerste editie van de Omloop Het Volk (n.v.d.r.: nu Omloop het Nieuwsblad) in 1945 op zijn naam schreef. Hij won de voorjaarsklassieker een tweede keer in 1951. De Vilvoordenaar stond in de jaren ’40 en ’50 ook op het podium van Parijs-Brussel (3de in 1948) en Luik-Bastenaken-Luik (2de in 1950). Voorts schreef hij de Nationale Sluitingsprijs (1954), de Ronde van Limburg (1950) en de Ronde van Nederland (1951) op zijn naam.

Enkele jaren geleden maakt Sporza nog een uitgebreide reportage van de Vilvoordse renner. Klik op deze link voor een terugblik.