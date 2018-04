In derde amateurklasse A dan was het een verhaal van erop of eronder voor Grimbergen. Won het op de laatste speeldag niet op het veld van Wolvertem-Merchtem dan degradeerde het voor het tweede seizoen op rij

Over and out voor Grimbergen

Vorige week leed Grimbergen nog een historische nederlaag, het ging thuis tegen Menen de boot in met 1-10. Grimbergen moest rekenen op een mirakel, want het moest zelf winnen én ook Ninove - drie punten boven Grimbergen in de stand - mocht vandaag geen punt pakken tegen hekkensluiter Vlamertinge. Wolvertem-Merchtem startte het best. En dat resulteerde in de 1-0 voor de Wolven. Grimbergen herstelde nadien het evenwicht wat, maar toch was het Wolvertem-Merchtem dat na een half uur 2-0 op voorsprong kwam via Laerenbergh. Net voor de rust maakte Dahman de 2-1 en putte Grimbergen opnieuw wat moed. Maar verder raakte Grimbergen niet meer. De degradatie uit derde amateurklasse is een feit.