Overijse pakt in slotminuten een punt tegen Zaventem

In tweede amateurklasse B trok Zaventem gisteren naar Overijse. Tempo speelde een zwakke wedstrijd, maar wist in de slotminuten wel een 0-2 achterstand goed te maken.

Bij de rust stond het 0-1 en was het al duidelijk dat Tempo op die manier de punten niet thuis zou kunnen houden. 20 minuten voor het einde van de wedstrijd liep Zaventem nog verder uit. Het leek een hopeloze zaak voor een zwak Tempo. Maar in de slotminuten wisten de Overijsenaren toch nog de achterstand goed te maken: eerst via Taelemans en dan via Coquelle. 2-2 dus, Overijse en Zaventem delen de punten.

