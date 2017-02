Overijsenaar Kris Bosmans klaar voor nieuw topjaar

Paracyclist Kris Bosmans uit Overijse won in Rio zilver op de Paralympische spelen, maar nu heeft hij een nieuw doel. Bosmans wil begin maart schitteren op het WK baanwielrennen in Amerika. Bosmans is al geselecteerd voor dat WK, maar hij wilde gisteren voluit gaan en zichzelf testen tijdens een wedstrijd op de piste in Gent.

Overijsenaar Kris Bosmans is 2017 prima gestart want twee weken geleden stak hij een ticket op zak voor het WK baanwielrennen in Los Angeles. Een WK waar hij met ambities naar toetrekt. “Ik heb 2 evenementen: de kilometer en dan de scratch en daar heb ik podiumambities, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Daar wil ik gewoon podium rijden. En de kilometer ga ik gewoon zien wat ik waard ben. Als het meevalt des te beter, als het tegenvalt dan is het zo”, zegt Bosmans. Z’n tijden in Gent gisteren waren in elk geval al scherp. Dat doet dus het beste vermoeden voor het WK.

Een reportage over Kris Bosmans en z’n wedsstrijd in Gent krijg je vanavond te zien in RINGtv Sport vanaf 19u.