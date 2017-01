Pajottenland is gek op piloxing

Het nieuwe jaar is net gestart en dan hebben we allemaal goeie voornemens, meer sporten is daar absoluut 1 van. In het Pajottenland loopt het storm voor piloxing. Piloxing is een mix van boksen en dansen waarbij je vet verbrandt en spieren verstevigt.

Piloxing is op weg om een nieuwe rage te worden in fitnessland. Het is een unieke combinatie van dans, boksen en pilates. Ook bij dansstudio iMove in Oetingen bij Gooik zien ze de populariteit van piloxing stijgen. “Het is overgewaaid uit Amerika”, legt Klaartje Cosijns van iMove uit. “Een zekere Viveca Jensen, een personal trainer uit Hollywood en dansers, heeft het gelanceerd. Het is een creatieve les, afwisselende les en een les die vol energie zit. Ik hoor heel vaak van mensen, ik moet allemaal pasjes onthouden, dat is veel voor mijn hoofd. Hier is het gewoon verstand op nul en gas geven”. En dat mag je letterlijk nemen. Een uur lang staan de deelneemsters geen seconde stil. Piloxing is een complete sport. Uithouding, kracht, flexibiliteit, stabiliteit en vetverbranding. Piloxing combineert het allemaal.

