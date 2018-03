Paracyclist Kris Bosmans bijna naar WK baanwielrennen

Precies over een week vertrekt paracyclist Kris Bosmans uit Overijse naar Rio De Janeiro voor het WK baanwielrennen. Daarvoor werkt hij zich dezer dagen uit de naad in de fitness. Voor Bosmans is geen inspanning te zwaar, hij verkeert dan ook in prima conditie. Kris mag hopen op een podiumplaats op de kilometer. Toch heeft hij zorgen.

Kris Bosmans gaat diep. Heel diep. Op vrijdag 23 maart wil hij schitteren op de piste in Rio op de kilometer. De Overijsenaar mag ambitie hebben, want vorig jaar zat hij op drie seconden van een podiumplaats. “Nu doe ik drie seconden van mijn tijd af, dat betekent dat ik voor een podiumplaats rijd,” zegt hij.

Uiteraard wil Bosmans een medaille omdat hij op en top sportman is, er is nog een reden: “als ik een medaille scoor, heb ik alle criteria behaald om opnieuw een voltijds contract bij Sport Vlaanderen te krijgen,” klinkt het. Belangrijk, want vorig jaar voldeed Bosmans niet aan de criteria en dat voelt hij financieel. Hij kreeg maar een halftijds contract en dat weegt. “Ik steek al mijn geld in mijn sport, maar de centen geraken op,” bekent de sportman.

Als Bosmans op het WK baanwielrennen een podiumplaats haalt, dan is het voltijdse contract binnen en dan kan hij bij het WK op de weg in augustus zorgeloos koersen en dromen van een volgende overwinning. Zijn grote droom is namelijk om nog eens wereldkampioen op de weg te worden, zoals in 2011 in Roskilde.