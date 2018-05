Parkkrolfers Likert stomen zich klaar voor Vlaams kampioenschap

Wie in Liedekerke woont, heeft ze misschien al zien spelen in het Pastoriepark: de Parkkrolfers Likert. Krolf is een combinatie van krolf en croquet en in Liedekerke zijn ze er fanatiek mee bezig.

Elke woensdag tussen half twee en vier zijn ze er. Winter en zomer. Krolf komt overgewaaid uit Denemarken en lijkt op mini-golf maar het materiaal is dat van croquet. Vlaanderen telt een 10-tal clubs. De Liedekerkse krolfclub ontstond in 2015. Op 31 mei vindt in Liedekerke het Vlaams kampioenschap plaats. “We zijn nu aan het trainen om klaar te zijn voor het Vlaams kampioenschap”, zegt voorzitter Carla Triest. “ Ik zou graag zes winnaars hebben uit onze vereniging. En dat is echt haalbaar. We doen dit met hart en ziel.”