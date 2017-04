Pepingen hoopt om ticket eindronde veilig te stellen

In de derde amateursklasse A ontvangt Pepingen dit weekend Sint-Gillis-Waas, de voorlaatste in de stand. Bij winst kan een eindrondeticket Pepingen bijna niet meer ontglippen. RINGtv polste bij trainer en spelers of dit een haalbare kaart is.

Dat ticket probeert Pepingen al enkele weken af te dwingen maar door een 6 op 15 is dit dus voorlopig nog niet gelukt. “Het gevolg van kleine blessures, enkele schorsingen en ook de concentratie was de voorbije weken wat minder. Als je dan moet spelen tegen enkele ploegen die hun punten absoluut nodig hebben, kom je bedrogen uit”, zegt trainer Geert Criquielion.

Toch panikeert niemand in Pepingen. De ploeg heeft de kwaliteiten en zin om de eindronde te spelen. Zelfs de nakende fusie met Halle kan de trainer en de spelers niet uit hun lood slaan. “We hebben een selectie om dat te halen. En elke speler weet dat je niet elk jaar de eindronde mag spelen en dat je niet elk jaar de kans hebt om te promoveren. Dat zijn momenten in je leven die je later gaat bovenhalen en dat mag je niet laten schieten door een externe situatie als een fusie. Dus op dat vlak is de focus er nog”, aldus Criquielion.

Sint-Gillis-Waas staat voorlaatste, op papier een haalbare kaart. Maar van onderschatting is in Pepingen geen sprake. “Ze gaan zeer gemotiveerd zijn. Logisch want ze gaan alle punten nodig hebben. Die gaan zeker niet zoals lamme schaapjes hier naartoe komen”, besluit aanvoerder Thomas Bourgeois.