In de derde amateurklasse A moest Pepingen, voor dit weekend de nummer drie, naar leider Ingelmunster. Ingelmunster telde negen punten meer dan de Pajotten.

De wedstrijd lijkt lang op een scoreloos gelijkspel af te stevenen, maar dan pakt Heyvaert uit met een fantastisch schot. 0-1. Even later is het Ladrière die de 0-2 eindstand op het bord zet. Prima overwinning van Pepingen.