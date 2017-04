Pepingen wint met 2-1 van Sint-Gillis-Waas

Pepingen probeerde dit ticket de voorbije weken al veilig te stellen maar met een 6 op 15 is dit dus niet gelukt. Zaterdagavond ontving Pepingen Sint-Gillis-Waas, de voorlaatste in de stand en deed het wat iedereen ook hoopte: winnen, meer bepaald met 2-1. Pepingen blijft derde in de stand op 12 punten van leider Wetteren maar voelt wel de hete adem van Ronse in de nek dat volgt op nauwelijks 1 punt.