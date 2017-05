Pepingen zet belangrijke stap richting promotie na 2-1 winst tegen Diegem

Pas in de 75-ste minuut opende Diegem de score na een strafschop die Jacobs feilloos in de netten trapte: 0-1. 10 minuten later bracht Schamp de bordjes opnieuw in evenwicht. Verlengingen moesten duidelijk maken wie verder mocht in deze eindronde. Maar de motor sputterde bij het jonge Diegem is uit en daar maakte Pepingen gebruik van. Via Schamp werd het uiteindelijk 2-1. En dus blijft promotie mogelijk voor Pepingen. Zondag speelt het tegen Dikkelvenne. Wie wint promoveert naar tweede amateurklasse.

Pepingen won verdiend. Het toonde meer fysieke kracht en maturiteit. Maar het jonge geweld van Diegem mag best trots zijn want ze boden prima weerwerk.