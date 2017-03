Pierre Floru uit Affligem is Vlaams-Brabantse ‘fokker van het jaar’

Pierre Floru en zijn fokkerij ‘Van Eeckelghem' hebben dit vooral te danken aan de Olympische medaille die een zijn paarden, de 12-jarige ruin First Class van Eeckelghem, behaalde in Rio. Met Stephex Stables ruiter Daniel Deusser, die al enkele maanden de nummer één van de wereld is, won hij in Rio een bronzen medaille met het Duitse team. Eerder werd First Class van Eeckelghem met Deusser ook al kampioen van Duistland. (foto’s: FotoRoyal – Kristof Wellekens)