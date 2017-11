PK Badminton in Machelen

Dit weekend werd in sporthal Bosveld in Machelen het provinciaal kampioenschap badminton georganiseerd. Jong en oud streden in tal van categorieën voor de provinciale titel.

Op twee dagen tijd worden tijdens dit provinciaal kampioenschap 400 wedstrijden gespeeld door 267 spelers. En meppen zich allemaal in het zweet. De clubs uit onze regio zien de laatste tijd hun ledenaantal stijgen. Badminton wordt alsmaar populairder. “Ik denk dat er meer en meer mensen badminton zien op tv en die bijvoorbeeld Yuhan en Lianne Tan kennen van de Olympische spelen. En op die manier meer in contact komen met badminton. Dat is positief” zegt badmintonspeler Rik Dewit.

RINGtv Sport volgde tijdens het provinciaal kampioenschap onder meer Lotte Geerts uit Herne. Lotte is 13 en speelt nu al in de categorie B2. Dat is op zo’n jonge leeftijd bijzonder goed. Op dit provinciaal kampioenschap moet ze het ook opnemen tegen volwassen. Hoe het haar en anderen verging, zie je zondag vanaf 19u30 in RINGtv Sport.