Plaatst Van Uytvanck zich vandaag voor Roland Garros?

Twee jaar geleden maakte Van Uytvanck veel indruk op Roland Garros. Ze stootte toen door naar de kwartfinale. DeGrimbergse leek op weg naar de top van het vrouwentennis, maar sindsdien hebben blessures roet in het eten gegooid en zakte ze weg in de ranking. Van Uytvanck moet zich dit jaar via kwalificaties proberen te plaatsen.

Dat lijkt aardig te lukken. Eerst won ze in twee sets van de Française Suvrijn, daarna moest ook de Amerikaanse Kenin voor de bijl. Vandaag wacht de laatste horde voor ze de hoofdtabel kan bereiken: de Tsjechische Hradecka.