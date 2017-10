Razendsnelle revalidatie voor Foket

Voetballer Thomas Foket is klaar om er weer in te vliegen. De verdediger van AA Gent uit Sint-Pieters-Leeuw kreeg eind juni te horen dat hij door hartproblemen zijn voetbalcarrière on hold moest zetten. Het zag er naar uit dat Foket pas in januari weer speelklaar zou zijn, maar na een razendsnelle revalidatie komt hij misschien eind deze week al weer in actie bij de Buffalo’s.

Eind juni lijkt Thomas Foket zijn droomtransfer beet te hebben. Hij kan tekenen bij het Italiaanse Atalanta Bergamo en moet nog enkele medische testen afwerken. Maar op het einde van die proeven zien de Italianen dat er iets niet klopt en ze keuren de transfer van Foket af. “Dan doe je die testen in Gent. Dat heeft ook vier en dan kreeg ik een laatste telefoontje”, vertelt Foket. “Dan hoor je dat je niet meer aan topsport kan doen. Dat was toch het zwaarste moment dat ik tot nu toe al had meegemaakt.”

Bijna weer in A-kern

Uiteindelijk blijkt dat Thomas Foket twee zones op z’n hartspier heeft waar er een zuurstofgebrek is. Voor gewone mensen is dat niet zo bijzonder, maar bij een topsporter als Foket kon het wel eens verkeerd aflopen. Na een operatie bij hartspecialist Pedro Brugada krijgt de verdediger te horen dat hij minstens zes maanden aan de kant moet blijven. “Ik heb het opgenomen als een andere blessure. Als ze zes maanden zeggen, daarmee was ik al heel blij. Het was zes maanden of nooit meer voetballen. Dan zeg je, zes maanden, dat is niets. Een beetje rusten zal mij deugd doen. Maar zelfs na een maand, vier weken kon ik al weer fietsen, wat lopen”, zegt Foket. De revalidatie verloopt uiteindelijk veel sneller dan verwacht en Foket krijgt groen licht van professor Brugada om opnieuw te voetballen. Hij speelde vorige week al een wedstrijd met de reserven en dit weekend zat hij toch ook al op de bank bij de A-kern. Maar voor Foket moet alles 100 procent kloppen om weer aan de aftrap te komen. Morgen speelt AA Gent thuis tegen Eupen en vrijdag trekt het naar Charleroi. De kans lijkt toch wel reëel dat we Thomas Foket deze week al in actie zullen zien.