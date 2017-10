Regiogenoten eindigen derde in WK voor zonnewagens in Australië

Het Belgische Punch Powertrain Solar Team is derde geëindigd in de Challenger Class van de World Solar Challenge in Australië. Aan de zelfgebouwde Belgische zonnewagen hielpen onder meer Hannelore Verhaegen uit Merchtem, Adriaan Buntix uit Sint-Genesius-Rode en Paul Vercruysse uit Alsemberg mee.

Het Nuon Solar Team van de Universiteit van Delft won. Het team won ook al de vorige twee edities. De World Solar Challenge is het officieuze wereldkampioenschap voor zonnewagens waarbij in totaal 3.021 km dient te worden afgelegd van het noordelijke Darwin tot het zuidelijke Adelaïde.



De Leuvense Punch Two had bij aankomst in Adelaide een achterstand van meer dan twee uur op de Nuna9 van het Nuon Solar Team en een kleine 20 minuten op de Novum van de University of Michigan. De Punch Two legde de 3.021 km af tegen een gemiddelde snelheid van 76,2 km/uur.



De Challenger Class is de F1 voor zonnewagens met wagens die gebouwd werden om zo snel mogelijk te rijden.