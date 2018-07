Na amper 50 minuten wedstrijd ging Remco Evenepoel er al alleen van door. In een mum van tijd fietste hij een immense voorsprong bij mekaar. Met nog twee ronden te gaan bedroeg z’n voorsprong op het peloton al 8 minuten. Bij de finish was dat om en bij de 10 minuten. Remco Evenepoel haalt met de vingers in de neus de dubbel binnen: Europees kampioen in het tijdrijden én op de weg. Opwijkenaar Ilan De Wilder eindigde knap vierde.