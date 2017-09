RINGtv-Sport zoekt sportvrijwilligers

Iedereen weet het: sportclubs worden gedragen door vrijwilligers. Ken jij iemand binnen je sportclub die gratis en voor niets bijzonder veel doet voor de club: de truitjes wassen, de lijnen trekken op het veld, de afwas doen in de cafetaria…. of iets anders. Laat het ons weten. Stuur een e-mail naar sport@ringtv.be met de naam van de super sportvrijwilliger, de club waar hij of zij actief is, de reden waarom de persoon zo bijzonder is en contactgegevens zodat we naar de club kunnen komen om een mooie reportage te draaien over de man of vrouw in kwestie. Tot snel!