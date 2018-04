Rode De Hoek sluit knalseizoen af

Rode De Hoek ontving Oetingen en maakte er een galamatch van waar heel de club bij betrokken was. De wedstrijd eindigde op 1-0. Het feest was compleet. Rode De Hoeck heeft een ongelofelijk seizoen achter de rug. “Het overtreft absoluut onze verwachtingen”, zet voorzitter Gregory De Wit. “We hadden voorzichtig gezegd: dat we voor de linkerkolom gingen. En het is de titel geworden.” Wat is het succesrecept van deze ploeg? “Een beetje jeugdig enthousiasme met een beetje ervaring. Dat was in het begin een beetje zoeken maar achteraf is wel gebleken dat dat de ideale mix was voor een knalseizoen“, meent trainer Dieter Van Dionant.