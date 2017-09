Rodenaar Kenny Dehaes wint Gooikse Pijl

Kenny Dehaes uit Sint-Genesius-Rode heeft de Gooikse Pijl gewonnen. Dat is één van de grootste en mooiste wedstrijden in onze regio. Volgend seizoen stijgt zelfs de wedstrijd trouwens in de ranking van de UCI en komt de Gooikse Pijl op het hetzelfde niveau als de Brabantse Pijl en de Druivenkoers.