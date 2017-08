Roelandts blikt tevreden terug op de 10 seizoenen bij Lotto-Soudal

In de voorbije tien seizoenen zorgde Jürgen voor een aantal memorabele momenten, zoals zijn overwinning op het BK in 2008 als neoprof, zijn tweede plaats in de E3 Harelbeke in 2011 en zijn derde plaatsen in de Ronde van Vlaanderen in 2013 en Milaan-Sanremo in 2016. Jürgen was ook een belangrijke pion in de sprinttrein van André Greipel en had zo een aandeel in heel wat zeges voor het team. “Het was geen gemakkelijke keuze om de ploeg na tien jaar te verlaten. Ik heb deze beslissing lang en goed overwogen. Ik had echter het gevoel dat het tijd was om uit mijn comfortzone te treden en nieuwe doelen te stellen. Als prof heb ik nooit voor een ander team gereden, dus dit is een spannend avontuur. Ik voel dat ik dit nodig heb op dit punt in mijn wielercarrière”, zegt Roelandts. “Mijn keuze is gevallen op BMC omdat ze naast een sterke ploeg voor het voorjaar ook gespecialiseerd zijn in het tijdrijden en daar wil ik in de toekomst graag meer op focussen. Bij BMC vind ik Greg Van Avermaet terug, met wie ik in mijn beginperiode bij het Lotto-team samen gereden heb”, aldus Roelandts.

Jürgen Roelandts zal dit seizoen wellicht niet meer in actie komen nadat hij op 1 augustus een heupoperatie onderging, waarbij overtollig kraakbeen verwijderd werd. Jürgen verplaatst zich momenteel op krukken en zal pas in september opnieuw de trainingen kunnen hervatten.