Roelandts over BK: “Dit was niet het gewenste resultaat”

Het Belgisch kampioenschap werd dit jaar op een vlak parcours van 238 kilometer gereden in Antwerpen. Op het menu: 14 plaatselijke rondes met telkens twee kasseistroken. In de tweede ronde raakte Jürgen Roelandts weg met twee metgezellen. Het peloton liet begaan en de drie kregen een maximale voorsprong van 7’30”. Toen het peloton het tempo verhoogde, daalde de voorsprong snel en op zestig kilometer van de streep werd de kopgroep met Roelandts weer gegrepen. De hergroepering leidde tot vele nieuwe aanvallen uit het peloton, maar niemand raakte echt weg. Op dertig kilometer van het einde vormde zich een nieuwe kopgroep van veertien, met daarbij Tosh Van der Sande en Tim Wellens. De belangrijkste ploegen waren vertegenwoordigd in deze groep waardoor het peloton liet begaan. In de voorlaatste ronde spatte deze kopgroep nog uit elkaar, toen vijf renners op de kasseien van de Waalse Kaai ontsnapten. Tim Wellens zat net niet mee in de eerste groep en probeerde in de laatste ronde nog de achtervolging in te zetten. Dit lukte niet meer en de vijf renners sprintten voor de Belgische titel. Oliver Naesen was de sterkste na een zware koers, voor Sep Vanmarcke en Jasper Stuyven. Tim Wellens kwam als negende over de streep in de eerste achtervolgende groep. Jasper De Buyst won nog de sprint van het peloton en hij eindigde als tiende.

In een kampioenschap is het vaak alles of niets, zegt Roelandts

“We hadden verwacht dat de koers vroeg zou openbreken en daarom hebben we in de eerste rondes geprobeerd om telkens mee te zijn in een ontsnapping. Voor mijn ploegmaats lukte het net niet, maar ik raakte meteen weg bij mijn eerste poging”, reageert Jürgen Roelandts. “Ik had liever met een grotere groep voorop gezeten, maar de wedstrijd is nu zo gelopen. Mezelf laten inlopen was ook geen optie en op deze manier kon ik ook mijn ploegmaats in het peloton in een zetel zetten. Uiteindelijk hebben we niet het gewenste resultaat behaald, en in een kampioenschap is het vaak alles of niets. Het was een zeer zware koers, met een gemiddelde van 45 kilometer per uur, maar het aantal kilometers heeft me sowieso goed gedaan”, aldus Roelandts.