RSCA Futsal haalt met Mancuso opnieuw grote naam in huis: “Kans die ik absoluut wou grijpen”

Mancuso werd geboren in Brazilië, maar heeft ook de Portugese nationaliteit. Hij verdedigde onder andere de kleuren van topclubs als Osasuna, Benfica en Palma. Even was hij aan de slag in de Chinese competitie, recent kwam hij uit voor het Italiaanse Genzano. Naast de winst in de Champions League heeft Mancuso al twee Italiaanse titels, een titel en bekerwinst in China en een Portugese beker en landstitel op zijn palmares staan.

“Het zal misschien verbazen, maar de club is mij niet vreemd. We troffen elkaar al in de Champions League in het jaar dat Anderlecht het tot de Final Four schopte. Dat was een leuke ervaring. Deze winter werd het contact hernieuwd. Ik kwam uit voor Genzego, maar kreeg de kans om naar Anderlecht te komen. Het is een kans die ik absoluut wou grijpen. Het komende anderhalf jaar wil ik me verder blijven bewijzen en met paars-wit prijzen pakken”, zegt Mancuso in een eerste reactie.

Mancuso ondertekent een contract dat hem tot medio 2026 aan paars-wit bindt. “Diego was een opportuniteit op de transfermarkt waarop we gretig ingespeeld hebben. Zijn ervaring zal een toegevoegde waarde zijn om de komende maanden onze doelen te bereiken”, besluit algemeen manager Lieven Baert.