Rugby Pajot (U14) kampioen in 3de nationale na thriller tegen Nijvel

Na een aarzelend begin stond er in de eerste helft geen maat op Rugby Pajot. Met aanvallend rugby snelde het vlot weg van Nijvel. In de rust stuurde de thuisploeg echter tactisch goed bij en ging het nog meer op duelkracht teren. Pajot had geen antwoord klaar. Met vier tries op rij ging Nijvel op en over Pajot: 45-38.

Pajot had amper balbezit na rust. Maar als het dan toch eens de bal veroverde, was het wel raak. Beide ploegen kwamen uiteindelijk op gelijke hoogte: 45-45, meteen ook de eindstand.

Een gelijkspel was voldoende voor de titel op voorwaarde dat Jette geen overwinning boekte. Pas na het verlossende telefoontje dat de Brusselaars verloren hadden, kon het feestje bij Rugby Pajot beginnen! Door de titel behoren de U14 volgend jaar bij de 18 beste ploegen van het land. Dé exponent van de uitstekende jeugdwerking van Rugby Pajot.