In het rugby is Rugbyclub Pajot op de laatste speeldag kampioen geworden in de eerste regionale.

Pajot ging met groot machtsvertoon winnen op het veld van Waregem met 0-46. Volgend seizoen speelt Pajot voor de eerste keer in zijn geschiedenis in de nationale reeksen, in de derde nationale om precies te zijn. Ook de U16-ploeg van Pajot is kampioen.