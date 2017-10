Run for fun in Kapelle-op-den-Bos

Kapelle-op-den-Bos leek vrijdagavond omgetoverd in het sprookjesbos van de Efteling. Basisschool De Pepel organiseerde 10 jaar lang een schoolloop, maar vorig jaar werd het concept veranderd. De schoolloop werd een spectaculaire night run. “Je hebt de urban trails in de steden, je hebt dan de color runs in de steden, je hebt dan de night runs of de night trails en we dachten als we dat nu eens op een hoop gooien en we proberen dat in onze kleine gemeente te organiseren, dan gaat dat wel iets leuks zijn”, zegt Bruno Clerbout, organisator van de Night Run. Voor het eerst organiseert De Pepel de Night Run samen met de gemeente en mag iedereen deelnemen. Kapelle-op-den-Bos samen laten sporten was het doel en dat is perfect gelukt.