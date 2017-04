Rutger Roelandts (Ternat) wil in de voetsporen treden van achterneef Jürgen

Net als zijn achterneef Jürgen Roelandts (Lotto-Soudal) wil Rutger Roelandts uit Ternat prof worden. Rutger heeft het potentieel maar de tijd begint te dringen. Hij is 24 en dus moet 2017 het jaar van de waarheid worden. RINGtv-Sport strikte de renner dit weekend voor een gesprek na afloop van een wedstrijd in het Oost-Vlaamse Ottergem voor eliterenners zonder contract.

“Ik ben nu het derde jaar eliterenner zonder contract. Ik ben blij als ik die koersen hier win, maar het zijn misschien wel koersen die ik liever nooit had moeten winnen. Prof worden is een droom en dat blijft”, aldus Rutger Roelandts. Als belofte maakte Rutger Roelandts zoveel indruk dat iedereen dacht dat hij snel prof ging worden en nooit bij de elites zonder contract zou rijden. Maar blessures gooiden vier jaar lang roet in het eten. 2017 zal echter anders worden. “Ik heb deze winter de oorzaak gevonden van mijn problemen en ook kunnen oplossen. Intussen heb ik ook goed kunnen trainen en dat resulteerde al in mooie overwinningen’, aldus Rutger. Zo heeft hij al vijf overwinningen op zijn naam kunnen zetten en ook de volgende maanden wil hij de overwinningen aan elkaar rijgen zodat profploegen niet meer om hem heen kunnen.