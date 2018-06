Samen sporten tijdens inclusieve vijfkamp in Gooik

Voor het vierde jaar op rij al organiseerde vzw Zonnestraal uit Lennik dit weekend in samenwerking met Atletiekclub Pajottenland en G-Sport Pajottenland een inclusieve vijfkamp in Gooik. Daarbij namen gemengde teams van sporters met en zonder beperking het tegen elkaar op in vijf atletiekdisciplines.

Er raakt geen sleet op de succesformule van de inclusieve vijfkamp in Gooik. Voor de vierde keer al namen zo'n 30-tal teams met sporters met en zonder beperking het tegen elkaar op in vijf atletieknummers. De opbrengst gaat integraal naar projecten binnen Zonnestraal. Dat idee trekt heel wat bedrijven uit de regio aan. Zij zien in de vijfkamp een perfecte teambuildingactiviteit. Maar de helden van de dag blijven toch de mensen met een beperking. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk voor het hele team. En omgekeerd. “Wanneer je aangemoedigd wordt in wat je doet, geeft dat een boost”, zegt Gilbert Van Laethem van vzw Zonnestraal. “Alle toeschouwers zijn zo enthousiast en klappen in hun handen. Je ziet de mensen dan stralend over de eindmeet komen. Dat is voor hen puur geluk.”

Een reportage over de inclusieve vijfkamp zie je vanavond in het nieuws op RINGtv vanaf 18u.