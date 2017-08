Scheidsrechter Eddy Van Extergem overleden

Eddy Van Extergem uit Machelen is overleden. Van Extergem was een bekend en geliefd scheidsrechter in de provinciale voetbalreeksen en het jeugdvoetbal. Hij stond er voor bekend nooit rode kaarten te geven. Hij praatte veel met de spelers en loste conflicten op met een kwinkslag. Eddy overleed op 29 juli en wordt morgen begraven in Zemst.