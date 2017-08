Simon Debognies van atletiekclub Olympic Essenbeek Halle heeft zich geplaatst voor de finale van de 5000 meter op de Wereldspelen voor universiteiten in Taipei. Dat meldt Editiepajot. Hij liep de afstand in de halve finale in 14 minuten, 28 seconden en 54 honderdsten, de beste verliezende tijd. De finale wordt maandag gelopen.